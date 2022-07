Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Drogendealer in Lünen gestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0816

Am Sonntagmittag (24.7) konnte die Dortmunder Polizei einen Drogendealer in der Ernst-Wiechert-Straße in Lünen festnehmen.

Gegen 13.40 Uhr bedrohte ein 26-jähriger Mann einen 28-jährigen Mann aus Lünen und flüchtete anschließend in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-Wiechert-Straße. Die verständigten Polizisten konnten den 26-Jährigen daraufhin in der Wohnung eines 53-jährigen Lüners antreffen.

Neben dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten auch eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln, sowie eine Feinwaage und Bargeld in dealertypischer Stückelung, die sich in dem Rucksack des 26-Jährigen befanden.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor, sodass der polizeibekannte 26-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da auch der 53-Jährige in seiner Wohnung Betäubungsmittel lagerte, ermittelt die Polizei auch gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

