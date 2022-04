POL-KN: (Rottweil) Junger Mann beißt Polizeibeamtin

Konstanz (ots) - Gleich zweimal ist ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in mehrere Räumlichkeiten in Bürogebäuden auf der Line-Eid-Straße und der Reichenaustraße eingebrochen. In der Line-Eid-Straße gelangte der Unbekannte über eine unverschlossene Eingangstür in das Gebäude. Am Gebäude in der Reichenaustraße musste er zunächst die Eingangstür gewaltsam öffnen, um sich Zugang zu ...

mehr