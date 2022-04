Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbrüche in Büroräume (04./05.04.2022)

Konstanz (ots)

Gleich zweimal ist ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in mehrere Räumlichkeiten in Bürogebäuden auf der Line-Eid-Straße und der Reichenaustraße eingebrochen. In der Line-Eid-Straße gelangte der Unbekannte über eine unverschlossene Eingangstür in das Gebäude. Am Gebäude in der Reichenaustraße musste er zunächst die Eingangstür gewaltsam öffnen, um sich Zugang zu verschaffen. In der Folge hebelte der Einbrecher in beiden Gebäuden die Zugangstüren zu verschiedenen Firmenbüros auf. Dort erbeutete der Täter aus Geldkassetten, die er ebenfalls aufbrach, mehrere hundert Euro Bargeld. An weiteren Zugangstüren versuchte sich der Einbrecher erfolglos. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell