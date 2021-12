Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 52-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Sonntag kurz vor 18.00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auffällig unsicher fahrenden Mercedes-Lenker im Bereich der Landesstraße 1138 von Freiberg am Neckar kommend in Richtung Ludwigsburg beobachtet hatte, konnte der 52-jährige Fahrer im weiteren Verlauf durch Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg im Bereich des Bahnhofs Ludwigsburg festgestellt werden. Der Mercedes stand halb auf dem Bürgersteig, die Fahrertür war offen. Der 52-Jährige befand sich am Fahrbahnrand und erleichterte sich. Die beiden Polizeibeamten stellten sogleich starken Alkoholgeruch fest. Darüber hinaus war der Mann weder stand- noch gangsicher. Einen Atemalkoholtest konnte der Mercedes-Fahrer nicht durchführen, so dass er sich direkt einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr dauern an.

