Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht - Geschädigter und Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 20:20 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mercedes-Lenker die Panzerstraße in Böblingen. Dort verwechselte er den neugebauten Radweg mit der Fahrbahn und blieb im weiteren Verlauf im Grünstreifen stecken. Im Zuge dessen konnten durch die Polizeibeamten vor Ort frische Unfallschäden am Pkw Mercedes festgestellt werden. Der Pkw-Lenker gab an, kurz zuvor einen geparkten Pkw mit seinem Außenspiegel gestreift zu haben und weitergefahren zu sein. Als Unfallörtlichkeit kommen der Robert-Koch-Weg, die Gutenbergstraße, Robert-Bosch-Straße und Stuttgarter Straße in Betracht. Bislang konnte jedoch kein geschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel.Nr. 07031 132500, zu melden.

