Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Echterdingen A8: Mutter und Kind werden bei Unfall leichtverletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 12:35 Uhr fuhr eine 30jährige Fahrerin eines Renault Clio die B27 von Leinfelden kommend in Richtung A8. Auf der Überleitung zur A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe kam sie mit ihrem Kleinwagen, vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Beim Versuch ihr Fahrzeug wieder zu kontrollieren, geriet dieses ins Schleudern und fuhr eine Böschung hoch. Hierbei kippte der PKW dann seitlich auf das Dach. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro. Die Fahrerin des Renault Clio und ihr 1jähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz in einem Kindersitz saß, wurden durch den Unfall leichtverletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Leinfelden mit 6 Fahrzeugen und 26 Mann, 3 Rettungswagen, 1 Notarzt und die Polizei mit einer Streifenbesatzung im Einsatz. Der verunfallte Renault Clio musste von einem Abschleppdienst geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden.

