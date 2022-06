Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall auf Action-Parkplatz

Zeugen gesucht

Borken (ots)

Einen grauen Wagen angefahren hat eine Unbekannte bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Borken. Der Infiniti stand gegen 17.00 Uhr auf einem Parkplatz am Butenwall, als er beschädigt wurde. Zeugen schilderten, dass eine Frau im Alter von 45 bis 50 Jahre mit kürzeren, braunen Haaren in einem schwarzen Kleinwagen gegen den geparkten SUV gefahren sei. Ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich die Unbekannte. Das Verkehrskommissariat Borken erbittet Hinweise: Tel. (02861) 9000. (db)

