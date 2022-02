Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte stehlen Schnelltests und Zertifikate aus Corona Teststelle

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in einen Schnelltest-Container in der Raiffeisenstraße in Kaiserslautern ein und entwendeten mehrere Schnelltests, PCR-Tests, Blanko-Testzertifikate sowie Drucker und ein Heizgerät. Von der Polizei konnten Hebelspuren an der Container Tür festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem oder den Täter/n gibt es bislang nicht.

