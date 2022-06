Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei beteiligte Autos

Eine Leichtverletzte

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 54 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Bocholt zugezogen. Die Rhederin war gegen 11.15 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring unterwegs, als sie verkehrsbedingt hinter dem Wagen einer 37 Jahre alten Bocholterin abbremsen musste. Dieses bemerkte ein 19-jähriger Gescheraner zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen der Rhederin gegen den der Bocholterin. Die Verletzte gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Auf insgesamt rund 8.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt. (db)

