POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro richteten zwei bislang unbekannte Täter an, die in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckerei in der Otto-Hahn-Straße in Ensingen einbrachen. Die beiden Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr und 02:15 Uhr Zugang zu den Büroräumen, indem sie mutmaßlich mit Hilfe einer Metallsäge die ...

