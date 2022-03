Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro richteten zwei bislang unbekannte Täter an, die in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckerei in der Otto-Hahn-Straße in Ensingen einbrachen. Die beiden Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr und 02:15 Uhr Zugang zu den Büroräumen, indem sie mutmaßlich mit Hilfe einer Metallsäge die Vergitterung eines Fensters durchtrennten, die Gitterstäbe auseinanderbogen und anschließend das Fenster mutmaßlich aufhebelten. In einem Büroraum machten sich die Unbekannten an einem Tresor zu schaffen und entwendeten zwei Sicherheitstaschen daraus, in denen sich eine noch unbekannte Menge Bargeld befand. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell