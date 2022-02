POL-HH: 220224-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Polizei Hamburg

Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg

Zeit: 25.02.2022, 22:00 Uhr bis 28.02.2022, 05:00 Uhr Ort: Bundesautobahn (BAB) 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld sowie gesamtes Stadtgebiet

Insbesondere aufgrund einer Vollsperrung der Bundesautobahn 7 (BAB 7), mehrerer Aufzüge im innerstädtischen Bereich und des Nordderbys im Volksparkstadion muss am kommenden Wochenende im gesamten Stadtgebiet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt. Die Anschlussstellen selbst werden zur Einrichtung der Vollsperrung bereits am Freitag ab 21:00 Uhr gesperrt. Ausnahme bildet die Auffahrt Richtung Norden an der Anschlussstelle HH-Waltershof, die am Freitag erst ab 21:45 Uhr gesperrt wird.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Autobahn GmbH unter www.autobahn.de über Ausweichrouten zu informieren und die Autobahnsperrung großräumig zu umfahren.

Für Sonnabendnachmittag sind zudem mehrere Aufzüge angemeldet, die sich aus umliegenden Stadtteilen sternförmig bis zur Binnenalster bewegen sollen. Hierdurch sind zusätzliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

Am Sonntagnachmittag findet im Volksparkstadion das Nordderby vor erlaubten 25.000 Fans statt. Aufgrund der Autobahnsperrung ist ein Erreichen des Stadions aus Fahrtrichtung Süden nur mit dem ÖPNV oder über die voraussichtlich stark belastete Umleitungsstrecke möglich.

Besuchern der jeweils betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird auch hier empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

