Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fündig geworden

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzkontrollen trafen Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl auf einen 46-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Da er sich nicht ausweisen wollte wurde er zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle verbracht. Hier fand man in dessen Jackentasche neben einem gültigen französischen Aufenthaltstitel, mehrere Subutex-Tabletten, eine Kleinmenge Cannabis sowie eine Spielzeugwaffe, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sah. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und den Mann erwartet eine Anzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell