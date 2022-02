Polizei Hamburg

POL-HH: 220223-3. Eine Zuführung nach Betäubungsmittel-, Eigentums- und Waffendelikten in Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.02.2022, 20:16 Uhr

Tatort: Hamburg-Steilshoop, Gropiusring

Beamte des Polizeikommissariats 36 (PK 36) nahmen gestern Abend einen 39-jährigen Polen vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt, einen Fahrraddiebstahl sowie versuchte und vollendete Einbrüche begangen zu haben.

Den Zivilfahndern des Polizeikommissariats 36 fiel gestern in den frühen Abendstunden ein Fahrradfahrer auf, der sich verdächtig im Bereich einiger Hauseingänge im Gropiusring aufhielt. Als der Radfahrer durch Beamte einer Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert werden sollte, flüchtete er umgehend. Die Beamten beendeten die Flucht nach kurzer Zeit und überprüften den Mann. In dessen Rucksack sowie in dessen Umhängetasche fanden sie mehrere Tütchen mit Marihuana, eine Box sowie Tütchen mit Amphetaminen, Feinwaagen, mehrere Taschenmesser, Platzpatronen sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Bei der Überprüfung der Hauseingänge wurden zudem frische Hebelspuren festgestellt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat 36 zugeführt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm anschließend die weiteren Ermittlungen. Das von dem Tatverdächtigen benutzte Fahrrad war laut polizeilichem Auskunftssystem gestohlen gemeldet und wurde sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte aufgrund der Erkenntnisse einen Durchsuchungsbeschluss für die in Fuhlsbüttel gelegene Wohnung des Mannes. Bei der anschließenden Vollstreckung stellten die Beamten neben weiteren Betäubungsmitteln auch eine Schreckschusswaffe, Schwarzpulver, ein Schwert sowie diverse Handys und mutmaßliches Diebesgut wie Uhren und Schmuck sicher.

Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Rauschgiftdezernat (LKA 68) geführt und dauern an. Insbesondere die Auswertung der Beweismittel und die Zuordnung des aufgefundenen mutmaßlichen Diebesguts wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittler überprüfen zudem, ob die an den Hauseingängen im Gropiusring festgestellten Hebelspuren zu den sichergestellten Werkzeugen passen.

