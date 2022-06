Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Handtasche in Schuhgeschäft entwendet

Borken (ots)

Gleich die ganze Handtasche haben Diebe im Borkener Vennehof entwendet. Die Geschädigte probierte gerade Schuhe in einem Geschäft an, als es zu der Tat kam. Die Tasche hatte die Kundin auf den Boden gelegt. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzten Unbekannte mutmaßlich aus. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 12.25 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell