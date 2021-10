Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Handfeste Auseinandersetzung

Lahr (ots)

Zu einer Schlägerei zwischen Jugendlichen dürfte es am Dienstagabend in der Flugplatzstraße gekommen sein. Gegen 18:30 Uhr meldete eine Frau der Polizei, dass ein 16-Jähriger soeben tätlich angegriffen worden sein soll. Wohl drei Jugendliche sollen den jungen Mann geschlagen und getreten haben, sodass dieser im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Lahr ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

/cp

