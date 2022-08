POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven

Wurster Nordseeküste/Cappel - Am 27.08.2022, um 13:40 Uhr, kommt es auf der K68 im Bereich Cappel zu einem schweren Verkehrsunfall. Das Ehepaar aus Budenheim bei Mainz, 73 und 71 Jahre alt, befährt die K68 in Richtung Dorum, als sie in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkommen und frontal mit einem Straßenbaum kollidieren. Der Pkw Mercedes-Benz wird derart schwer verformt, dass beide Personen durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden müssen. Der Fahrzeugführer wird schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Geestland/Imsum - Am 27.08.2022, um 10:20 Uhr, befahren die 36jährige Geestländerin und der 38jährige Geestländer die Wurster Landstraße in Geestland, Ortsteil Imsum mit ihrem Pkw. Die Geestländerin beabsichtigt nach rechts auf eine Hofeinfahrt zu fahren, was der folgende Fahrzeugführer zu spät bemerkt. Es kommt zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte und einem Sachschaden von geschätzt 100 Euro. Nachdem zunächst beide Parteien ausgestiegen sind und sich mit der Unfallaufnahme zunächst einverstanden zeigen, verlässt der 38jährige Geestländer den Verkehrsunfallort unter dem Vorwand, seinen Personalausweis holen zu wollen. Dies kommt der anderen Unfallbeteiligten merkwürdig vor und sie kontaktiert die Polizei. Der nun Unfallflüchtige kehrt weder zu der Unfallstelle zurück, noch kann er durch die Polizei festgestellt oder angetroffen werden. Erst gegen 16:00 Uhr erscheint er bei der Polizei in Geestland und gibt seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall preis. Da er zu diesem Zeitpunkt jedoch alkoholisiert ist kann nicht ausgeschlossen werden, dass er zum Unfallzeitpunkt bereits alkoholisiert gewesen ist. Um dies zu Überprüfen werden ihm zwei Blutproben entnommen. Nun muss sich der Unfallbeteiligte neben der Unfallflucht auch wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten.

Wurster Nordseeküste/Dorum - Am 27.08.2022, gegen 14:30 Uhr, beabsichtigt der 43jährige Berliner von der Straße Dorumer Altendeich auf die Straße Sieltrift abzubiegen. Dabei übersieht er den 56jährigen aus Neu Wulmstorf mit seinem Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß, durch welchen der Golf des Neu Wulmstorfers derart schwer beschädigt wird, dass dieser nicht mehr weiterfahren kann. Die Schadenshöhe wird auf 7000 Euro geschätzt.

Bremerhaven/BAB27 - Am 27.08.2022 kontrollieren Beamte der Polizei Geestland gegen 08:30 Uhr einen 60jährigen Sachsen Anhalter an der Anschlussstelle Zentrum. Der Fahrzeugführer ist mit seinem Pkw und Anhänger auf der BAB27 in Richtung Norden unterwegs. Die Beamten müssen allerdings feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE, sondern lediglich über die Klasse B verfügt. Ihm wird die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Geestland/Debstedt - Am 28.08.2022, gegen 00:45 Uhr, befährt ein 30jähriger Mann mit montenegrinischer Fahrerlaubnis die Neuenwalder Straße in Geestland mit einem Kleintransporter. Beamte der Polizei Geestland müssen jedoch feststellen, dass sich der Mann bereits länger als sechs Monate in Deutschland aufhält. Spätestens nach dieser Zeit hätte die Fahrerlaubnis in eine deutsche umgeschrieben werden müssen. Er verfügt somit in Deutschland aktuell nicht mehr über eine gültige Fahrerlaubnis. Dies wird dem Beschuldigten, neben der Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens bekannt gegeben. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls wird sich der Halter des Fahrzeugs verantworten müssen, da dieser sicherzustellen hat, dass jeder der mit seinem Kleintransporter fährt eine gültige Fahrerlaubnis dafür besitzt.

