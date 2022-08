Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Freitagabend (26.08.2022) kam der Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen des Wahlkampfauftaktes der SPD zu den diesjährigen Landtagswahlen nach Cuxhaven. Bereits am gestrigen Donnerstag war der Bundeskanzler im Rahmen eines Kurzbesuches bei einem örtlichen Industriegebiet in Cuxhaven, war jedoch im Anschluss direkt zu Folgeterminen weitergereist.

Begleitet wurde er am heutigen Tag unter anderem vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius sowie weiteren, hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Politik. Aufgrund von Verzögerungen fand der erste Termin am Rathaus nicht statt, sodass Herr Scholz direkt zur Kugelbakehalle fuhr und dort gegen 18:15 Uhr eintraf.

Vor Ort kam es im Vorwege zu mehreren, kleineren Versammlungen mit wenigen Personen, unter anderem zum Thema Klimaschutz. Diese verliefen absolut störungsfrei. Vor dem Haupteingang kam es weiter zu einer Versammlung von ca. 30 Personen, welche dem örtlichen, corona-maßnahmenkritischem Klientel zuzuordnen sind. Hierbei kam es zu lautstarken Protesten, welche jedoch friedlich blieben und den Veranstaltungsablauf nicht störten.

Gegen 20:15 Uhr verließ der Bundeskanzler den Veranstaltungsort. Die Abreise verlief störungsfrei.

