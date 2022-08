Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Spieka-Neufeld - hochwertiger Schmuck entwendet

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka-Neufeld. Bereits am vergangenen Freitag (19.08.2022) kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Brandentenweg. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hierbei hochwertigen Schmuck.

Sowohl vor und nach der Tat wurden, über einen längeren Zeitraum wiederkehrend, zwei männliche Personen in grauer Arbeitskleidung in der Straße sowie im weiteren Umfeld des Tatortes von mehreren Zeugen gesehen. Im Zusammenhang mit den Personen wurde weiterhin ein blauer Transporter mit weißer Schrift in der Ortschaft gesehen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell