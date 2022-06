Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Schuhe und Bargeld geraubt.

Lippe (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (27. Mai 2022) wurde ein 16-jähriger aus Detmold Opfer eines Raubüberfalls auf dem Kundenparkplatz des Marktkaufs in der Hoffmannstraße. Gegen 21 Uhr bedrohten ihn dort sieben junge Männer, die mit Messern bewaffnet gewesen sein sollen. Der Haupttäter soll zwischen 17-19 Jahre alt sein. Dieser nahm dem 16-Jährigen die Schuhe, der Marke "NIKE Airpods" sowie 20 Euro Bargeld weg. Wer Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, meldet sich bitte unter 05261/9330 bei der Kripo in Lemgo.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell