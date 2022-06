Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Freie Plätze beim Pedelec-Seminar "Fahr Rad mit Sicherheit" - auch Medienvertretende sind gerne gesehen.

Lippe (ots)

Im Juni bietet die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Lippe im Waldweg 20 in Detmold wieder ein Seminar speziell für Pedelec-Fahrende an. Am Samstag, 11. Juni 2022, in der Zeit von 9 - 12 Uhr, werden theoretisch und praktisch wichtige Verkehrsregeln, technische und rechtliche Neuerungen und Gefahren für Pedelec-Nutzende vermittelt. Die Verkehrssicherheitsberatung hat außerdem hilfreiche Tipps für Rad- und Helmeinstellungen im Gepäck. Ein eigenes Pedelec sowie ein Helm sind zur Teilnahme zwingend erforderlich, damit der Übungsparcours sicher bewältigt werden kann. Anmeldungen für das kostenfreie Seminar nimmt die Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 609 4012 entgegen. Gerne dürfen auch Medienvertretende an dem Seminar teilnehmen und darüber berichten. Diese melden sich bitte ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer an.

