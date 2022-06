Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Am späten Abend des 04.06.2022 gegen 23:30 Uhr geriet in Niederkirchen in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 86 ein Pkw aus Richtung Deidesheim kommend in der dortigen Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen einen Verteilerkasten. Dieser und der Pkw wurden dabei nicht unerheblich beschädigt, trotzdem setzte der Pkw seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genau ermittelt werden. Zeugen des Unfallgeschehens oder Hinweisgeber bezüglich eines beschädigten Pkw werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

