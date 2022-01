Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Futterhauses am Lünebacher Zoo

Lünebach (ots)

Aus noch unbekannten Gründen geriet am Donnerstag, den 06.01.2022 zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, ein unmittelbar an der Kreisstraße 116 zwischen Lünebach und Masthorn gelegenes Futterhaus des Lünebacher Zoos in Brand.

Aufgrund der Spurenlage wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei bittet um Mitteilung zu verdächtigen Feststellungen.

Am Ereignisort befanden sich kurzzeitig zwei junge Männer, die nach derzeitigem Ermittlungsstand als Zeugen in Betracht kommen können.

Die Polizei Prüm bittet die beiden Zeugen, sich bei der PI Prüm zu melden.

06551-9420 oder via Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

