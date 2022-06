Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen zwei Rollerfahrern

Dirmstein (ots)

Am frühen Samstagabend kam es in der Hauptstraße in Dirmstein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Jugendlichen auf ihren Kleinkrafträdern, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde. Beide befuhren die Hauptstraße in Dirmstein in Richtung Obersülzen. Als der 16 - Jährige aus der Verbandsgemeinde Leiningerland den 15 - Jährigen aus der VG Freinsheim überholte, touchierten sich die beiden Roller und der jüngere Fahrer stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der überholende Fahrer stürzte von seinem Fahrzeug und zog sich hierbei leichtere Prellungen und Schürfwunden zu. Unfallursächlich dürfte zu geringer Sicherheitsabstand beim Überholen gewesen sein.

