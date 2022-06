Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.06.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus dem Bereich der VG Maikammer mit seinem Pkw die L516 von Deidesheim in Richtung Mußbach. Kurz vor Mußbach verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie einem Baum und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 31000EUR. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

