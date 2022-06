Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Garagenaufbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.06.2022 gegen 03:00 Uhr es in der Kiesstraße zu einem versuchten Garagenaufbruch. Die Garage befindet sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Laut Angaben der 88-jährigen Geschädigte wurde sie wach, als Unbekannte das Tor ihrer Garage gewaltsam öffneten. Sie verständigte daraufhin die Polizei, welche kurze Zeit später am Tatort war. Die Unbekannten waren jedoch bereits geflüchtet und konnten auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Täter wurden vermutlich auf die Geschädigte aufmerksam und ließen deshalb von ihrem Vorhaben ab, da aus der Garage nichts entwendet wurde. Am Garagentor entstand kein Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

