POL-COE: Rosendahl, Holtwick/ Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

In Holtwick kam es am Samstag (26.02.22) innerhalb von wenigen Minuten zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Legden mit seinem Schlepper die Bundesstraße 474 in Richtung Coesfeld. Als er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, setzte ein 30-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn zum Überholen an. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Beifahrerin des Stadtlohners wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Gegen 11.50 Uhr kam es im Ort zu einem Unfall mit vier Autos. Ein 80-jähriger Autofahrer aus Rosendahl befuhr die Coesfelder Straße in Richtung Ortskern. Vor ihm standen verkehrsbedingt drei weitere Autos. Der 80-Jährige fuhr auf das Auto einer 55-jährigen Frau aus Legden auf. Durch den Aufprall wurde ihr Auto auf das Fahrzeug einer 24-jährigen Coesfelderin und dieses auf das Auto einer 32-jährigen Havixbeckerin geschoben.

Die Legdenerin, ihre ebenfalls aus Legden stammende Beifahrerin und die Coesfelderin kamen mit Rettungswagen verletzt in Krankenhäuser. Für die Dauer beider Unfallaufnahmen war die B 474 gesperrt.

