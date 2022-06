Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.06.2022 gegen 18:30 Uhr kam es an der Kreuzung Hirschhornring/Franz-Kugler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher holte beim Linksabbiegen zu weit aus und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Rechtsabbieger. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim 64-jährigen Unfallverursacher aus dem Bereich Neustadt Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell