POL-PDNW: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 04.06.2022, gegen 15:30 Uhr befuhr die 37-jährige aus Neustadt, Zeugenaussage zufolge mit ihrem PKW die B39 in Fahrtrichtung Lambrecht. Als diese zunächst ihre Geschwindigkeit für ihren vermeintlichen Abbiegevorgang nach rechts verringerte, sei ein bislang unbekannter roter PKW in gleicher Richtung links vorbeigefahren, um die B39 weiter in Fahrtrichtung Lambrecht zu befahren. Als der 30-jährige im Anschluss mit seinem Leichtkraftrad ebenfalls links vorbeifahren wollte, um weiter die B39 zu befahren, sei die 37-jährige mit ihrem PKW plötzlich nach links abgebogen und mit dem Leichtkraftrad des 30-jährigen kollidiert. Durch die Kollision wurde die 27-jährige Beifahrerin des Leichtkraftrades leicht verletzt.

Der Fahrer des roten Fahrzeuges, sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

