Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - drei Verkehrsunfälle mit Verletzten auf der A61

Ludwigshafen-Ruchheim Autobahn A61 (ots)

Am Samstag, den 05.03.2022 ereigneten sich drei folgenschwere Verkehrsunfälle auf der Autobahn A61. Gegen 12 Uhr kollidierte in Fahrtrichtung Speyer, kurz nach der Anschlussstelle Worms, eine 26-Jährige nach einem Überholvorgang mit ihrem Citroen mit der Mittelschutzplanke und schlingerte unkontrolliert über die Fahrbahn nach rechts hinaus auf eine landwirtschaftliche Fläche. Dort überschlug sich der PKW zweifach. Drei nachfolgende Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation rechtzeitig und konnten ausweichen, hielten auf dem Standstreifen an und leisteten vorbildlich Erste-Hilfe. Der gleichaltrige Beifahrer wurde leichtverletzt, die Fahrerin erlitt jedoch ein Hals-/ Wirbelsäulentrauma. Während den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Ab 10 Uhr kam es auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und Frankenthal aufgrund überhöhtem Verkehrsaufkommen zu Stop-and-Go. Zunächst konnte ein 20-Jährige aufgrund mangelhaftem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass dieser einem anderen Verkehrsteilnehmer auffuhr. Für die Unfallaufnahme und Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe musste der linke Fahrstreifen für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

Gegen 13:15 Uhr ereignete sich an gleicher Örtlichkeit ein weiterer Auffahrunfall. Aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstand kollidierten zwei PKW. Bei diesem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Es erfolgte eine Vollsperrung beider Fahrstreifen für ca. 30min zur ärztlichen Erstversorgung und Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell