Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiese angezündet

Freinsheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr erhielt die Polizei Bad Dürkheim Kenntnis von einem Brand eines Wiesengrundstücks in Freinsheim. Das Feuer konnte an der Verlängerung zum Riedweg lokalisiert werden. Durch die Feuerwehr wurde die brennende Wiese schnell gelöscht.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter die Wiese mit Hilfe von Brandbeschleuniger anzündeten.

Es wird demnach wegen Brandstiftung ermittelt. Es entstand ein Flurschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Der Eigentümer des Grundstücks, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

