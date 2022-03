Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.03.2022 um 00:30 Uhr wurde ein 26-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben vor der hiesigen Dienststelle in der Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W. durch Beamte der Polizei Neustadt einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Scooter unterwegs. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Nach erfolgter Belehrung räumte der 26-jährige Mann ein, dass er am gestrigen Tag Amfetamin konsumiert hat. Ein entsprechender Vortest in der hiesigen Dienststelle bestätigte dies letztlich. Der Fahrer des E-Scooters musste schließlich in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Die Heimreise musste dieser ohne seinen E-Scooter antreten, da dieser präventiv sichergestellt wurde.

Der Mann muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell