Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 03.03.2022, 18:45 Uhr und Freitag, 04.03.2022, 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hochgewanne in Grünstadt ein. Die Täter gelangten nach Hochschieben des Rollladens und Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich in das Wohnanwesen. Es wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

