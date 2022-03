Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitsmessung mittels Laserpistole

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.03.2022, wurde von 14.00 - 15.00 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Laserpistole in Bad Dürkheim in der Seebacher Straße in Höhe Krähhölenweg durchgeführt. Der Verkehr wurde in beide Richtungen gemessen. In der Zeit befuhren 38 Fahrzeuge die Messstelle. Bei erlaubter Geschwindigkeit von 30 km/h kam es zu 6 Verwarnungen und 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Verkehrsteilnehmer konnte mit 54 km/h gelasert werden. Diesen erwartet nun ein Bußgeld von 115 EUR und 1 Punkt.

