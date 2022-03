Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - randalierende Frau am Busbahnhof - Busfahrer und Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.03.2022 gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei eine randalierende weibliche Person am Busbahnhof in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort angekommen verhielt sich die 30-jährige Randaliererin auch den Polizeibeamten gegenüber hoch aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Um einen Angriff auf die Polizeibeamten zu unterbinden musste sie zu Boden gebracht und ihr Handfesseln angelegt werden. Da ihr Verhalten eine Gefahr sowohl für sich als auch für andere darstellte, wurde sie durch die Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim in eine Fachklinik eingewiesen. Nach Anhörung der Zeugen konnte ermittelt werden, dass die Frau zuvor einen bislang unbekannten Busfahrer geschlagen und anschließend in die Richtung der Zeugen gespuckt hätte. Weiterhin beleidigte sie die Zeugen mit üblen Schimpfworten. Da der Busfahrer nach dem Ereignis weitergefahren und nicht mehr vor Ort war, wird dieser um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Auch weitere Zeugen werden gebeten sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Gegen die 30-Jährige wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

