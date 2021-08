Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handy in der Blocksbergstraße aus Pkw entwendet

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 14:55 Uhr und 15:10 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Handy, Huawei P40 Pro, vom Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Der Audi A 4 war mit heruntergelassenen Seitenscheiben in der Einfahrt des Anwesens Blocksbergstraße 115 geparkt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell