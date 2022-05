POL-KLE: Geldern - Katalysatoren entwendet

Kleve (ots) - Zwischen Dienstag (24.05.2022), 18:00 Uhr und Mittwoch (25.05.2022), 08:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz an der Arntzstraße / Heidelberger Mauer geparkten VW Passat ein. Die Täter durchsuchten das Fahrzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter ...

