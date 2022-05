POL-KLE: Geldern - geparkter Opel durch Tür eines anderen Fahrzeugs beschädigt

Winnekendonk (ots) - Am Montag (23.05.2022) kam es zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr an der Einmündung Tichelweg / Büllhorstweg zu einer Verkehrsunfallflucht bei der der dortige Gehweg erheblich beschädigt wurde. Zeugen konnten in diesem Zeitraum einen blauen LKW mit Anhänger beobachten, der vom Büllhorstweg in den Tichelweg einbog und somit als Unfallverursacher in Betracht kommt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt ...

mehr