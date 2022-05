Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Pedelecfahrerin von Schild getroffen

Geldern (ots)

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (24. Mai 2022) um kurz vor 11:00 Uhr auf der Straße Issumer Tor (B58). Ein Kraftomnibus befuhr ohne weitere Fahrgäste die Friedrich-Spee Straße, an der Kreuzung zum Issumer Tor wollte der 76-jährige Fahrer aus Uedem nach links abbiegen. Dabei stieß der Bus mit dem rechten Außenspiegel gegen ein Verkehrszeichen der dortigen Baustelle. Das Zeichen kippte quer über den Geh- und Radweg und traf eine Pedelecfahrerin, die dort in Richtung Issumer Straße unterwegs war, am Kopf. Die 64-Jährige aus Geldern stürzte daraufhin. Ein Rettungswagen brachte sie mit Kopf- und Sturzverletzungen in eine Klinik, wo sie stationär behandelt wurde. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell