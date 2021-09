Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schulwegkontrollen mit Schwerpunkt ELterntaxis

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am Morgen des 07.09.2021 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und Mitarbeitern des Ordnungsamtes Bad Dürkheim am Schulzentrum in der Kanalstraße eine Schulwegkontrolle mit dem Schwerpunkt "Elterntaxis" durchgeführt. Viele Schülerinnen und Schüler werden von den sogenannten "Elterntaxis" zu ihren Schulen gebracht. Gemeint sind damit meist Eltern die Kinder mit dem Auto direkt am Schulgelände absetzen. Oft werden an Schulen Straßen und Wege blockiert und der Zufahrtsbereich in eine unübersichtliche Gefahrenzone für die Schüler verwandelt. In der Folge kann es zu Unfällen mit Schülern kommen, die als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind bzw. wenn Kinder zur Straße hin aus dem Fahrzeug aussteigen. Auch wird bei den Kindern die Ausbildung einer eigenen Verkehrskompetenz erschwert, wenn ihre Eltern sie regelmäßig direkt am Schultor absetzen. Bei der gestrigen Kontrolle konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass im Großteil der kontrollierten Fahrzeuge, die Kinder ordnungsgemäß gesichert waren. Lediglich in einem Fahrzeug konnte ein nicht gesichertes Kind festgestellt werden, was zur Anzeige gebracht wurde. In zwei weiteren Fahrzeugen waren Jugendliche nicht angegurtet. Des Weiteren wurden zwei Mängelberichte wegen nicht mitgeführtem Führerschein und Fahrzeugschein ausgestellt. Die Polizei und das Ordnungsamt führten zahlreiche Gespräche mit den Eltern und ihren Kindern, um sie hinsichtlich der Thematik zu sensibilisieren. Ihnen wurden Flyer zum Thema "Elterntaxi" und "Schulwegratgeber" ausgehändigt. Die angesprochenen Eltern zeigten sich durchweg einsichtig, da es ja schließlich um die Sicherheit ihrer eigenen Kinder ginge. Insgesamt 5 Parkverstöße wurden umgehend durch das Ordnungsamt geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell