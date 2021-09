Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Streit am Glascontainer eskaliert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Bereits am 06.09.2021 gegen 20:30 Uhr kam es zu einem handfesten Streit vor einem Glascontainer in der Erpolzheimerstraße in Ellerstadt. Ein 28-Jähriger warf gegen 20:30 Uhr zwei Glasflaschen in den am Friedhof befindlichen Altglascontainer. Ein 62-jähriger Anwohner fühlte sich dadurch gestört und forderte den 28-Jährigen auf sofort in sein Auto einzusteigen und wegzufahren. Der Anwohner beharrte darauf, dass man nach 20:00 Uhr keine Flaschen mehr entsorgen dürfe. Er packte den 28-Jährigen zwischen Brust und Schulter so fest an, dass dieser leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf drohte er ihn zusammenzuschlagen, wenn er nicht sofort weggehen würde. Gegen den aggressiv auftretenden Anwohner wird nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

