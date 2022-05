Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Hausfassade gerät in Brand

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Ein Zeuge bemerkte am frühen Mittwochmorgen (25. Mai 2022) gegen 01:35 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der zum Westring gelegenen Fassade eines leestehenden Hauses an der Melatenstraße. Er informierte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen die Außenfassade bereits in Flammen stand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, es entstanden jedoch starke Schäden an dem Haus. Verletzt wurde niemand. Die Kripo hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen; nach jetzigem Erkenntnisstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Kripo Kalkar erbittet daher Zeugenhinweise unter 02824 880. (cs)

