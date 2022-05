Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Festnahme

35-Jähriger mit Diebesgut angetroffen

Goch (ots)

Am frühen Montagmorgen (23. Mai 2022) wurden Einsatzkräfte der Polizei zum Hülmer Deich gerufen. Der Hund eines Zeugens hatte durchgängig gebellt. Als der Zeuge in der Nähe seines Grundstücks ein herrenloses Pedelec liegen sah, informierte er die Polizei. Wie sich kurz darauf herausstellte, waren aus einem Schuppen auf einem Nachbarhof eine Heißluftfritteuse und Grillfleisch gestohlen worden, aus einer Garage ein Werkzeugkoffer. Der Koffer konnte in einem Graben unweit des Grundstücks wieder aufgefunden werden. Im Rahmen des Einsatzes trafen die Beamten wenig später einen Mann an, der zu Fuß unterwegs war und drei Kupferrohr-Stücke trug. Er gab an, die Kupferteile "gefunden" zu haben. Eine Personenüberprüfung ergab, dass gegen den 35-Jährigen aus Kleve ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten nahmen ihn daher an Ort und Stelle fest. Ob der einschlägig bekannte Mann auch für die Taten auf dem Hülmer Deich verantwortlich zeichnet, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell