Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Werkstatt (21./22.05.2022)

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Werkstatt auf der Carl-Benz-Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr, ein Toilettenfenster auf um sich Zugang zur Werkstatt zu verschaffen. Die Täter betraten die Innenräume, verließen die Werkstatt jedoch ohne Beute. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf der Carl-Benz-Straße bemerkt haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0.

