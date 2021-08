Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße Höhe der Hausnummer 380 ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem roten Kastenwagen. Sowohl die Radfahrerin als auch der rote Kastenwagen befuhren die Mannheimer Straße stadtauswärts in Richtung Hackenheim. An der Einmündung Pfalzstraße wechselte die Radfahrerin vom Radweg nach rechts auf die Fahrbahn. Besagter roter Kastenwagen fuhr neben der Radfahrerin. Im weiteren Verlauf streifte das Fahrzeug die Radfahrerin am Bein. Die Radfahrerin kippte leicht nach links und wurde verletzt. Der Fahrer des Kastenwagens grinste und fuhr folglich davon. Ein Kennzeichen zu dem Fahrzeug ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

