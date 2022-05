Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an Liebfrauenkirche - Polizei sucht Zeugen (22.05.2022)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, eine Sachbeschädigung an der Liebfrauenkirche in der Uhlandstraße begangen. Die unbekannten Täter warfen eine Scheibe der Kirche mit einem Stein ein. Dabei wurde die äußere der doppelt verglasten Scheiben zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei männliche Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren handeln, die mit weißem und schwarzem Kapuzenpullover bekleidet waren. Personen, die Verdächtiges im Bereich der Kirche beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell