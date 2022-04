Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung (04.04.2022)

Konstanz (ots)

Auf der Bundesstraße 33 auf Höhe der Kreuzung Waldsiedlung ist es in der Nacht auf Dienstag, gegen 1 Uhr, beinahe zu einem Unfall gekommen. Ein 19 Jahre junger Mann war mit einem BMW auf der B33 von Hegne in Richtung Konstanz unterwegs. Auf der Einmündung Reichenau-Waldsiedlung ordnete sich der 19-Jährige auf der Abbiegespur nach rechts ein, als ihm ein Fiat auf seiner Spur entgegenkam. Nur durch eine Vollbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto verhindern. Der 39-jährige Fiat Fahrer war zuvor, aus Richtung Konstanz kommend, links an einer "roten" Ampel vorbeigefahren und hatte dafür den Gegenfahrstreifen benutzt. Dabei fuhr er auch an mehreren Autos vorbei, die ordnungsgemäß an der Ampel warteten. Die Polizei bittet die Fahrer, die Zeugen des Vorfalls geworden sind, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell