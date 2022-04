Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter zerkratzt roten Seat (31.03./04.04.2022)

Radolfzell (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagmorgen ein Auto in der Markelfinger Straße beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte einen roten Seat Ibiza im Bereich der Heckklappe und des rechten hinteren Kotflügels und richtete dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

