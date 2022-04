Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigungen Parkhaus (04.04.2022)

Konstanz (ots)

Sachschaden haben unbekannte Randalierer am Montagabend in einem Parkhaus in der Luisenstraße verursacht. Die Unbekannten beschädigten mehrere Lampen und Fluchtwegschilder und richteten damit Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

