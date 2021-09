Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nötigung im Straßenverkehr auf der B 274 zwischen Oelsberg und Bogel

Gefährdung des Gegenverkehrs

Geschädigte*r gesucht

B 274 vor Bogel (ots)

Ein dunkelgrüner BMW und ein roter Mercedes lieferten sich am Mittwoch, 08. September, gg. 19:40 Uhr, ein Rennen auf der Bundesstraße 274 zwischen der Abfahrt Oelsberg, bergauf, in Richtung Bogel. Dabei versuchte das erste Fahrzeug, der dunkelgrüne BMW, eine vor ihm fahrende Frau zu überholen. Jedoch musste der BMW aufgrund Gegenverkehrs knapp hinter der Frau wieder einscheren. Der Fahrer nötigte sodann die Frau bis kurz vor Bogel mit dichtem Auffahren und Lichthupen. Kurz vor Bogel wurde die Frau dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit von beiden Fahrzeugen überholt. Bei dem beschriebenen Überholversuch wurde auch ein entgegen kommendes Fahrzeug gefährdet. Diese*r Fahrer*in soll sich bitte dringend mit der Polizei in St. Goarshausen Verbindung setzen.

